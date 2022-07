Difetto nell articolazione della parola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Difetto nell articolazione della parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BALBUZIE

Significato/Curiosita : Difetto nell articolazione della parola

Scarsa capacità di articolazione dei fonemi. differisce dall'afasia che è invece un disordine del contenuto del linguaggio. in altre parole la disartria è...

Negativamente la balbuzie sono la carenza di sonno, eventi traumatici e situazioni familiari spiacevoli. le fluttuazioni della gravità della balbuzie possono essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con difetto; nell; articolazione; della; parola; Un difetto trascurabile; Un difetto a fior di pelle; L ha difetto sa lo sciancato; Lieve difetto ; Le alzò il popolo nell e Cinque giornate di Milano; Il tenore nell Aida; Quella grigia è molto potente ma resta nell ombra; nell a trimurti indù insieme a Shiva e Brahma; Osso che appartiene all articolazione del polso; articolazione che collega braccio e avambraccio; Permettono l articolazione delle gambe; L articolazione del braccio; Mario soprannominato Re della sceneggiata; Va in cerca della madre con Belle; Ulisse le ascolta legato all albero della nave; La città di uno storico concilio della Chiesa; La prima parola di molti proverbi; Una nota parola con tutte e cinque le vocali; parola che ha il significato opposto di un altra; Gioco in cui s indovinano le lettere di una parola ; Cerca nelle Definizioni