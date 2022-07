Cortile porticato in conventi e monasteri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cortile porticato in conventi e monasteri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CHIOSTRO

Significato/Curiosita : Cortile porticato in conventi e monasteri

Pareti del porticato delle finestrine grazie alle quali veniva portato il cibo ai monaci di clausura. inoltre sempre lungo le mura del porticato del chiostro...

Ambulacro vetrato del chiostro gotico della cattedrale di gloucester, inghilterra il chiostro del paradiso del duomo di amalfi chiostro di santa maria della... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con cortile; porticato; conventi; monasteri; cortile di fattoria; Tipico cortile spagnolo; cortile rurale; Tipico cortile interno dell architettura spagnola; Struttura lignea da cortile analoga al porticato ; La superiora in alcuni conventi di monache; conventi di monaci; L elezione nelle conventi on; conventi speciali; Come un codice di antichi monasteri ; Capi di monasteri ; I superiori dei monasteri ; Hanno autorità nei monasteri ;