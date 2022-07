I corpuscoli nel sangue che ne causano la coagulazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I corpuscoli nel sangue che ne causano la coagulazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PIASTRINE

Significato/Curiosita : I corpuscoli nel sangue che ne causano la coagulazione

Frammenti di cellule che fanno parte degli elementi figurati del sangue e la loro funzione è mediare il processo di emostasi e di coagulazione delle ferite....

Megacarion inizia una gemmazione producendo le piastrine, che maturano nel circolo sanguigno. le piastrine sono presenti nel sangue circolante in un numero... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

