Corpo armato speciale - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : MILIZIA

Il corpo d'armata speciale (cas) fu una grande unità del regio esercito italiano, formata dal generale antonino di giorgio sul finire dell'ottobre 1917...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi milizia (disambigua). una milizia (dalla lingua latina militia, i.e. "servizio militare") è... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con corpo; armato; speciale; Ridotto apporto di sangue in un area del corpo ; corpo Consolare; Animale marino dal corpo circolare e 2 chele; Trasferimento di un organo da un corpo all altro; Antico soldato armato ; L Aristotele armato re greco amato dalla Callas; Stivaletti in cuoio con suola a carrarmato ; Le noleggiano gli armato ri; Bottiglia speciale con cui si nutre un lattante; Si dice di regione a statuto speciale ; Un reparto speciale dei CC; Si effettuano con uno speciale mandato;