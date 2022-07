Contratto agrario abrogato in Italia nel 1964 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contratto agrario abrogato in Italia nel 1964. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MEZZADRIA

Significato/Curiosita : Contratto agrario abrogato in italia nel 1964

Di quelle speranze di rinnovamento diffuse nel secondo dopoguerra che in italia andrebbe quindi collocato in un periodo che va approssimativamente dal...

Contiene il lemma di dizionario «mezzadria»

Altre definizioni con contratto; agrario; abrogato; italia; 1964; Il contratto relativo a beni improduttivi; contratto di scambio reciproco di beni o diritti; Scrittura di un libro o di un contratto ; contratto medievale di prestito; Istituto Tecnico agrario ; Perito agrario ; Annullato, abrogato ; Il nome della compianta giornalista italia na Alpi; La Flavia unica italia na ad aver vinto gli US Open; __ Anselmi: è stata la prima donna ministro in italia ; Il Bolle della danza italia na; Harold, primo ministro britannico dal 1964 al 1970; Il Luther King premio Nobel per la pace nel 1964 ; Fisico russo che vinse il Nobel nel 1964 ; Propose Un bacio piccolissimo a Sanremo nel 1964 ; Cerca nelle Definizioni