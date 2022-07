Città in cui riposa la Bernadette di Lourdes - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città in cui riposa la Bernadette di Lourdes. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NEVERS

Significato/Curiosita : Citta in cui riposa la bernadette di lourdes

(hautes-pyrénées): la sua leggenda e la sua storia", in cui rivoluzionò la cittadina di lourdes. questo documento venne pubblicato online da gallica e...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nevers (disambigua). nevers (pronuncia: /n'v/; in italiano antico niversa) è un comune francese... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

