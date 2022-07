Carlo, storico e uomo politico milanese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carlo, storico e uomo politico milanese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CATTANEO

Significato/Curiosita : Carlo, storico e uomo politico milanese

Aspirazioni di riscatto sociale e politico delle masse contadine. avvicinandosi in parte al pensiero di giuseppe ferrari e carlo cattaneo, fu profondamente...

Flavio cattaneo (rho, 27 giugno 1963) è un dirigente d'azienda, dirigente pubblico e imprenditore italiano vice presidente di italo - nuovo trasporto viaggiatori... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

