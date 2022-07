Caratterizzato da modi tirannici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizzato da modi tirannici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DISPOTICO

Significato/Curiosita : Caratterizzato da modi tirannici

Engels), il capitalismo è qualitativamente connotato, come in (quasi) tutti i modi di produzione precedenti dalla dominanza di una classe sociale su un'altra...

Valori della tradizione messi in pericolo da un potere giudicato come dispotico console nel 59 a.c., gaio giulio cesare guidò vittoriosamente come proconsole... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con caratterizzato; modi; tirannici; Così il paesaggio caratterizzato da basse montagne; Ha caratterizzato il Sessantotto in Italia; Abbigliamento caratterizzato da magliette e shorts; È caratterizzato da modesti dislivelli; Grosse scomodi tà; Le comodi tà che rendono accogliente la casa; modi fica che porta soluzioni più efficienti; Le comodi tà che rendono dolce la vita; tirannici , dispotici; tirannici ; Cerca nelle Definizioni