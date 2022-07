Arte di costruire e restaurare strumenti a corda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arte di costruire e restaurare strumenti a corda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LIUTERIA

Significato/Curiosita : Arte di costruire e restaurare strumenti a corda

Voeten. tra gli strumenti più lunghi, la tastiera è piazzata a sinistra o al centro, o anche più a destra (muselaar): il punto in cui la corda viene pizzicata...

Immagini o altri file su liuteria liuterìa, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. (en, fr) liuteria, su enciclopedia canadese... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

