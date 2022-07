Arma automatica per definizione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arma automatica per definizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MITRAGLIA

Significato/Curiosita : Arma automatica per definizione

Pistola automatica è un'arma da fuoco portatile atta a sparare, in tiro automatico, munizioni metalliche per pistola. l'espressione "pistola automatica" viene...

All'adozione della mitrailleuse per sostituire i colpi a mitraglia). tuttavia il munizionamento a mitraglia venne usato anche da cannoni rigati fino alla prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con arma; automatica; definizione; arma con cui Davide sconfisse Golia; Antico soldato arma to; La via di somministrazione di farma ci con fleboclisi; L arma della saga con Mel Gibson e Danny Glover; Rapida successione di colpi d arma automatica ; Arma automatica ; Un dispositivo che raggruppa automatica mente i fogli; Uno strumento con tastiera automatica ; Un sepolcro imbiancato secondo la definizione di Gesù; La ridefinizione degli obiettivi economici del Governo; definizione dei punti essenziali di un progetto; definizione moderna di un happy hour con buffet;