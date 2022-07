Andreotti disse: il potere __ chi non ce l ha - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andreotti disse: il potere __ chi non ce l ha. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LOGORA

Significato/Curiosita : Andreotti disse: il potere __ chi non ce l ha

Disambiguazione – "andreotti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi andreotti (disambigua). giulio andreotti (roma, 14 gennaio 1919 –...

Tradizione, si tratta di una donna molto anziana che vola a cavallo di una logora scopa, per fare visita ai bambini nella notte tra il 5 e il 6 gennaio (la... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

