Fa andare dal dentista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa andare dal dentista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CARIE

Significato/Curiosita : Fa andare dal dentista

Studio del dentista, aiutandoli anche a sfuggire ad uno stormo di gabbiani affamati che vorrebbero mangiarseli. nel frattempo il dentista sta per catturare...

La carie dentaria (dal latino caries, «corrosione, putrefazione») è una malattia degenerativa dei tessuti duri del dente (smalto, dentina, cemento) ad... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con andare; dentista; Vuole essere il solo a comandare ; andare a sbattere contro; Espressioni come andare a genio o Aver mani bucate; Chiamato ad andare ; Guglielmo irredentista ; Il dentista gioca al lotto perche..; Il movimento irredentista dell Irlanda del Nord; Lavori per i dentista ; Cerca nelle Definizioni