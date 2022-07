Un alta calzatura in gomma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un alta calzatura in gomma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STIVALONE

Significato/Curiosita : Un alta calzatura in gomma

Minore è la stabilità della calzatura e la sicurezza dell'incedere. per aumentare ancora di più l'altezza della calzatura, si ricorre all'utilizzo del...

Quei tempi guidava una motocicletta di grossa cilindrata, con casco e stivaloni, e chi avesse avuto modo di vederlo avrebbe notato una certa somiglianza... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

L animale della febbre alta ; Un sistema di fitness ad alta intensità; Se salta no si allaga la casa; Salta nei brindisi; Una pesante calzatura da montagna; A Roma era la calzatura degli attori comici; calzatura ... da casa; Un comodo tipo di calzatura ; Passare la gomma sullo scritto; gomma naturale; gomma per auto; Una gomma per suole;