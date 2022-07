L albero che fiorisce già a fine inverno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L albero che fiorisce già a fine inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MANDORLO

Significato/Curiosita : L albero che fiorisce gia a fine inverno

Italiano). il corbezzolo (arbutus unedo l., 1753), che viene chiamato anche albatro o, poeticamente, arbuto, è un albero da frutto appartenente alla famiglia...

Disambiguazione – "mandorlo" rimanda qui. se stai cercando il simbolo araldico, vedi mandorlo (araldica). il mandorlo (prunus dulcis (mill.) d.a.webb,... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con albero; fiorisce; fine; inverno; Ulisse le ascolta legato all albero della nave; albero dai frutti oleosi; albero i cui frutti sono lunghi baccelli; Scende dall albero a testa in giu; Pianta colorata che fiorisce in autunno e inverno; Pianta che fiorisce subito dopo la neve; fiorisce al primo sgelo; fiorisce a primavera soprattutto in Giappone; Si sorseggia a fine pasto; La fine di tutti i film; I fine strini orientabili delle auto; È affine all orata; Estate, inverno , ecc..; Inizia in autunno e finisce d inverno ; Fiore dal nome spavaldo che resiste all inverno ; Peter de II leone d inverno ;