Aggancia e guida il filo della matassa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aggancia e guida il filo della matassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : UNCINETTO

Significato/Curiosita : Aggancia e guida il filo della matassa

Destinate a guarnire capi di abbigliamento, frange per mobili; uncinetto a rete, o filet; uncinetto friulano, un lavoro molto decorato a fiori e foglie in rilievo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con aggancia; guida; filo; della; matassa; Si aggancia dietro al trattore; Gioiello da aggancia re; Una macchina che si aggancia al trattore; Si aggancia al trattore; guida no aerei; Indigeno nepalese, spesso guida degli alpinisti; Indirizzano chi guida ; guida tutti gli animali; Il filo sofo greco autore de Il discorso vero; Il filo sofo del tutto scorre; Il filo sofo stoico di cui Ariano tramandò le massime; Stato del Regno Unito con un suo proprio... filo ; Eletto a Presidente della Turchia nel 2014; Proprio della Basilicata; Sempre prima della fine; Il nome della compianta giornalista italiana Alpi; Era fantasma in un film della saga di Star Wars; Come la matassa districata; Capo della matassa ; Nella matassa e nel gomitolo; Filo di canapa riunito in matassa ; Cerca nelle Definizioni