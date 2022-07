Accomuna pittori e truccatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accomuna pittori e truccatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PENNELLO

Significato/Curiosita : Accomuna pittori e truccatori

Millennio avanti cristo, si usavano dei pennelli con lunghi peli di animali a scopo di scrittura. a dare la forma al pennello così come lo si conosce in epoca... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 8 luglio 2022

Altre definizioni con accomuna; pittori; truccatori; accomuna fiori e degustazioni di vino; accomuna no Gesù, Padre Pio e alcuni santi; Può accomuna re sedie e orologi; accomuna Travolta e Malkovich; Stile pittori co; Francesi come i pittori C. Monet ed É. Manet; Supporto pittori co; I pittori come Segantini e Previati; Cerca nelle Definizioni