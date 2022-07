Lo Zoff tra i campioni di calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Zoff tra i campioni di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DINO

Significato/Curiosita : Lo zoff tra i campioni di calcio

Dino zoff (mariano del friuli, 28 febbraio 1942) è un dirigente sportivo, ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere. è stato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dino (disambigua). dino è un nome proprio di persona italiano maschile. alterati: dinetto femminili:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con zoff; campioni; calcio; È rimasta celebre la sua partita a scopone con zoff ; Il noto zoff ; Iniziali di zoff , il famoso portiere; Il nome del portiere zoff ; Un introito extra per i campioni sportivi; I campioni messi in campo da Tullo Ostilio; Hanno stoffa e danno punti ma non sono i campioni ; Raimondo e Piero, storici campioni dell ippica; Fallire l intervento sul pallone, nel calcio ; Nazionale africana ai Mondiali di calcio in Russia; Noto ex-allenatore italiano di calcio ; L indimenticato Pablito del calcio ; Cerca nelle Definizioni