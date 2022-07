Vorrebbe quanto posseduto da un altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vorrebbe quanto posseduto da un altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INVIDIOSO

Significato/Curiosita : Vorrebbe quanto posseduto da un altro

Con i genitori e billy, andandosene quindi perplesse. billy, in realtà posseduto dall'entità del sottosopra, riconosce undici come colei che ha sigillato...

Spiega come si possa superare l'invidia e farla scomparire. il confronto invidioso la condanna sociale sentimenti e parole l'invidia è violenza irregolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con vorrebbe; quanto; posseduto; altro; Nessuno vorrebbe farlo in nave o in aereo; Il campionato che ogni Nazionale vorrebbe vincere; Tutti vorrebbe ro vincervi; La rete che nessuno vorrebbe segnare; Il quadrato da cui si scende alquanto pesti; Indica quanto ci manca; Un palco da cui si rischia di scendere alquanto pesti; Molto, alquanto ; Volontaria cessione di bene o diritto posseduto ; Ottenuto o posseduto ; Un connotato posseduto dalla nascita; posseduto ... in carcere!; altro nome dell Isola di Pasqua; altro nome del puma; altro nome dei frassini; Un altro nome delle losanghe; Cerca nelle Definizioni