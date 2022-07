Veniva addestrato alla caccia al coniglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veniva addestrato alla caccia al coniglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FURETTO

Significato/Curiosita : Veniva addestrato alla caccia al coniglio

La caccia al lupo è la caccia praticata a scopo commerciale e ricreativo, molto più raramente per questioni di tutela dell'incolumità di persone, al lupo...

Giorni nostri. il furetto non è un animale selvatico, ma domestico, dato che non esiste in natura. l'unico esemplare selvatico è il furetto dai piedi neri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con veniva; addestrato; alla; caccia; coniglio; Il massimo grado che veniva conferito a un sottufficiale per meriti di guerra; Regione russa in cui veniva no spediti i dissidenti; veniva no assoldati per assaltare navi nemiche; Temine desueto con il quale veniva chiamato il mascara; Un sinonimo di addestrato ; addestrato re del circo; È addestrato a riconoscere l odore di un individuo; E’ addestrato a riconoscere l'odore di un individuo; Lo sport della palla contro il muro; Stalla per pecore; Ha vino e frutta e viene dalla Spagna; È di fronte alla Finlandia; È compito dei cani da caccia ; Navi da caccia con l arpione a prua; Si caccia vano a cavallo; Aerei da caccia russi; Le hanno la volpe e il coniglio ; Lana di pregio ricavata da una razza di coniglio ; coniglio grigio dei cartoni dei Looney Tunes; coniglio grigio con l accento sulla A; Cerca nelle Definizioni