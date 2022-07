Veicolo a motore del trasporto pubblico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veicolo a motore del trasporto pubblico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AUTOBUS

Significato/Curiosita : Veicolo a motore del trasporto pubblico

Intende la classificazione generica dei veicoli a motore aventi almeno 4 ruote e che siano destinati al trasporto di persone o di merci su strada o su terreni...

L'autobus (spesso abbreviato solo in bus e noto anche come corriera) è un mezzo di trasporto automotore riservato alle persone e ai loro rispettivi bagagli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con veicolo; motore; trasporto; pubblico; veicolo utile in caso di mancanza d acqua; Sbarre trasversali su cui poggia il carico dell autoveicolo ; veicolo chiuso e adattato per il trasporto; veicolo senza motore trainato da motrice; Ungere un motore con lubrificante; Scooter, ciclomotore ; Veicolo senza motore trainato da motrice; Un potente motore a gasolio sovralimentato; Riceveva un obolo per il trasporto di anime; Veicoli da trasporto ; Un mezzo di trasporto per alunni; Veicolo chiuso e adattato per il trasporto ; Si dà in pubblico ; Un monitor che riporta informazioni per il pubblico ; Nel Medioevo teneva un banco pubblico di gioco; Artista che si esprime al meglio in pubblico ; Cerca nelle Definizioni