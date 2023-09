Val: tra Norcia e Terni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Val: tra Norcia e Terni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NERINA

Significato/Curiosità : Val: tra Norcia e Terni

La Val Nerina è un incantevole paesaggio situato tra Norcia e Terni, in Italia. Caratterizzata da una bellezza naturale mozzafiato, la valle è incorniciata da maestose montagne e boschi lussureggianti, offrendo uno scenario pittoresco che incanta chiunque vi si avventuri. La regione è famosa per i suoi borghi medievali ben conservati, come Norcia, e per la ricchezza della sua tradizione enogastronomica, con il tartufo nero come protagonista indiscusso. La Val Nerina è anche nota per le sue attività all'aria aperta, come escursioni e passeggiate panoramiche, che permettono ai visitatori di immergersi completamente nella serenità e nell'autenticità di questo angolo affascinante dell'Italia centrale.

Altre risposte alla domanda : Val: tra Norcia e Terni : norcia; terni; Un monaco appartenente all ordine fondato dal grande santo di norcia ; La valle umbra con norcia e Terni; La meta della gita 4775 terni ; Sono due paterni e due materni ; Capace di cogliere stimoli esterni ; Paga anche i terni ; Non ne ha l eterni tà; Vernice impiegata per interni e per esterni ;

Cerca altre Definizioni