La definizione e la soluzione di: Usa sostanze coloranti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TINTORE

Di due o più sostanze adsorbite in una colonna cromatografica per lavaggio con un opportuno solvente. dopo la fuoriuscita, le sostanze sono solitamente... Di due o piùadsorbite in una colonna cromatografica per lavaggio con un opportuno solvente. dopo la fuoriuscita, lesono solitamente... Gerardo dei Tintori o Tintore (Monza, 1134 – Monza, 6 giugno 1207) è stato il fondatore di un ospedale con lo scopo di assistere i poveri e i malati di Monza. Considerato santo della Chiesa cattolica, è il co-patrono di Monza insieme a san Giovanni Battista patrono. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

