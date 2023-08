Una forma di noleggio industriale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una forma di noleggio industriale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LEASING

Il noleggio industriale o leasing è una forma di affitto a lungo termine di attrezzature, macchinari o veicoli per scopi commerciali o industriali. Invece di acquistare direttamente gli asset, l'azienda interessata stipula un contratto con una società di leasing, che detiene la proprietà degli oggetti e concede il loro utilizzo in cambio di un canone periodico. Il leasing industriale offre diversi vantaggi alle imprese, come la conservazione del capitale, la flessibilità nell'aggiornamento delle attrezzature, la copertura delle spese di manutenzione e la possibilità di dedurre fiscalmente i canoni di locazione come spese operative. Questa opzione di finanziamento si è dimostrata popolare per le aziende che desiderano ridurre l'impatto finanziario iniziale e ottenere accesso rapido e conveniente a beni strumentali essenziali per le loro operazioni.

