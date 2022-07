Vi si trovano coni e bastoncelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si trovano coni e bastoncelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RETINA

Significato/Curiosita : Vi si trovano coni e bastoncelli

Elettromagnetica (luce), vengono attivate a cascata. i bastoncelli hanno una funzione complementare ai coni. infatti, operano in situazioni di scarsa visibilità...

Alla visione. secondo alcuni studiosi, la retina è parte stessa del cervello, e non un organo esterno. la retina umana presenta uno spessore variabile da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

