Il Texas hold em ne è una varietà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Texas hold em ne è una varietà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : POKER

Significato/Curiosita : Il texas hold em ne e una varieta

poker (raro pocher) è una famiglia di giochi di carte nella quale alcune modalità di gioco sono classificabili come gioco d'azzardo, altre come poker... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con texas; hold; varietà; Il Wolker texas serie TV; Il Walker texas serie televisiva; Con texas in un famoso film di Wim Wenders; Il mare d erba del texas ; Il cognome del giovane hold en di Salinger; __ hold em, specialità del poker; Sportivi come Reinhold Messner e Lino Lacedelli; hold ing energetica; Radice della varietà lutea usata in un liquore; La varietà d una produzione; varietà di pecore; Gustosa varietà di castagna; Cerca nelle Definizioni