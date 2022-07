Un suddito di Montezuma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un suddito di Montezuma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Un suddito di montezuma

Significati, vedi montezuma (disambigua). montezuma ii (in nahuatl motecuhzoma xocoyotzin; 1466 circa – tenochtitlán, 29 giugno 1520) è stato un sovrano azteco...

Mexica formavano la triplice alleanza azteca spesso conosciuta come "impero azteco". in altri contesti, "azteco" può riferirsi a tutti i vari stati della...