La sua saggezza è famosa - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : SALOMONE

La sua saggezza e famosa

la saggezza è una particolare connotazione o capacità propria di chi è in grado di valutare in modo corretto, prudente ed equilibrato le varie scelte e...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi salomone (disambigua). salomone (in ebraico: , moderno šlomo o šlomo, antico šlomoh;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

