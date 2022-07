Lo sport della palla contro il muro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sport della palla contro il muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PELOTA

Significato/Curiosita : Lo sport della palla contro il muro

Vicini paesi baschi il gioco è sopravvissuto, evolvendosi nel caratteristico stile consistente nel far rimbalzare la palla contro un muro. questo costume...

La palla basca (pilota in basco e catalano, pelota in castigliano e pelote in francese) è uno sport sferistico originario del paese basco e derivato dalla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

