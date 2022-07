Spesso chi ci va usa il passaporto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spesso chi ci va usa il passaporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Spesso chi ci va usa il passaporto

passaporti in diversi paesi. il primo paese ad adottare i passaporti con rfid ("e-passports") è stato il governo malese nel 1998. in tale passaporto,...

(archiviato dall'url originale il 27 luglio 2011). (en) sito ufficiale, su estero-fl.gov. (en) village of estero, su geographic names information system, usgs....