Sono in buona salute - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : SANI

Significato/Curiosita : Sono in buona salute

Salutante al salutato (la stessa etimologia di "saluto" discende da salutem iuvare, augurare buona salute), ma può essere inteso anche come un gesto di...

Chiara sani (bologna, 26 aprile 1963) è un'attrice e conduttrice televisiva italiana. vecchie canaglie (2021) piccolo grande amore, regia di carlo vanzina...

