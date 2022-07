Soldati di fanteria dell antica Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soldati di fanteria dell antica Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LEGIONARI

Significato/Curiosita : Soldati di fanteria dell antica roma

fanteria (disambigua). la fanteria è l'arma dell'esercito composta da soldati che combattono appiedati, detti fanti. nel corso degli anni le fanterie...

Ronchi dei legionari (ronchi in dialetto bisiaco, roncjis in friulano, ronke in sloveno) è un comune italiano di 11 821 abitanti del friuli-venezia giulia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con soldati; fanteria; dell; antica; roma; Piccolo reparto di soldati ; Camminare come soldati ; soldati volontari romani; Operazione militare che porta soldati via mare; Compatto schieramento di antica fanteria ; Antica arma di fanteria ; Soldati di fanteria scelti; Antico soldato romano di fanteria leggera; Una dell e più diffuse varietà di pera; Colosso franco-tedesco dell industria aeronautica; Una frazione dell a gara di slalom; L accumularsi dell a polvere negli angoli; Sedia tradizionale dell antica Grecia; antica ... campana; Compatto schieramento di antica fanteria; antica moneta dello Stato della Chiesa; La brezza di mare che soffia su roma ; Il Deserto dei __, roma nzo di Dino Buzzati; A sud della roma nia; Antico roma no che ordì una celebre congiura; Cerca nelle Definizioni