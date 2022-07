Un sistema di fitness ad alta intensità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sistema di fitness ad alta intensità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CROSSFIT

Significato/Curiosita : Un sistema di fitness ad alta intensita

È una tecnica speciale ad alta intensità (hitm) applicata nell'esercizio coi pesi, in particolare nel body building e fitness. esistono alcuni nomi alternativi...

Il crossfit è un sistema di fitness brevettato e creato da greg glassman ed è un marchio della crossfit inc., che fu fondata da greg glassman e lauren... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con sistema; fitness; alta; intensità; Un sistema di lavorazione degli spumanti; Organismi intermedi tra due gerarchie sistema tiche; È composto da ventilatori: sistema di __; sistema di calcolo informatico; Non manca nei centri fitness ; Il fitness che si fa per il cuore; Un corridore per fitness e diletto ing; Gruppo di esercizi da fitness ; L animale della febbre alta ; Se salta no si allaga la casa; Salta nei brindisi; L alta aiuta a disincagliare; Una scala da zero a nove che esprime l intensità del moto ondoso; Unità di misura dell intensità di corrente; Accessorio che attenua l intensità di una luce; Corrente elettrica d intensità e verso variabili; Cerca nelle Definizioni