Sanatoria per costruzioni abusive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sanatoria per costruzioni abusive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CONDONO

Significato/Curiosita : Sanatoria per costruzioni abusive

Boom edilizio e si svilupparono dunque al di sopra e intorno alle costruzioni abusive di quel periodo, originariamente spesso misere baracche a un livello...

di una pena o di una sanzione (es. condono fiscale/tributario, condono edilizio ecc...). il più grande condono fiscale mai attuato nella storia del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con sanatoria; costruzioni; abusive; Terreni da costruzioni ; Sono formati da costruzioni provvisorie; Un ente che assiste lavoratori nelle costruzioni ; I resti di antiche costruzioni ; Cerca nelle Definizioni