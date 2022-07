Se saltano si allaga la casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se saltano si allaga la casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TUBATURE

Significato/Curiosita : Se saltano si allaga la casa

Stabilita e così molti alibi saltano. intanto la casa di valeria si allaga a causa della rottura di una tubatura. luca si offre di tenere matteo per qualche...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tubo (disambigua). un tubo, dal punto di vista geometrico, è un solido cavo chiuso a sezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con saltano; allaga; casa; Certi atleti lo saltano ; Si saltano per dimagrire; Ha un solo manico e vi si saltano o friggono cibi; saltano in assenza di punti di riferimento; Terreni sempre allaga ti; Un sinonimo di allaga re; allaga re, sommergere; allaga re aprendo le chiuse; Una casa del gruppo Volkswagen; Si lucidano in casa ; casa di moda; È bene rinnovarla in casa ; Cerca nelle Definizioni