Salame tipico della Valtellina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salame tipico della Valtellina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Salame tipico della valtellina

Pecora - presuttu de berveghe salame di capra o sausiccia d'crava (piemonte) salame di cervo salame di capriolo salame di camoscio bresaola di cervo tripous...

Pezzo intero, non affumicato. la bresaola della valtellina è stata riconosciuta come prodotto igp, ma in generale la bresaola è diffusa in diverse zone dell'italia...