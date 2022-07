Si riproducono come storioni, struzzi e quaglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si riproducono come storioni, struzzi e quaglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OVIPARI

Significato/Curiosita : Si riproducono come storioni, struzzi e quaglie

L'oviparità è un tipo di riproduzione, in cui le femmine depongono uova fecondate la cui crescita embrionale termina al di fuori dell'organismo materno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

