Riccardo autore del musical su Notre Dame de Paris - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riccardo autore del musical su Notre Dame de Paris. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COCCIANTE

Significato/Curiosita : Riccardo autore del musical su notre dame de paris

notre dame de paris è uno spettacolo musicale scritto da luc plamondon, la cui musica è scritta da riccardo cocciante, tratto dall'omonimo romanzo di...

Campioni riccardo cocciante (saigon, 20 febbraio 1946) è un cantautore e compositore italiano con cittadinanza francese. riccardo cocciante nasce a saigon... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

