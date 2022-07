Reso ottimista da un bicchiere di troppo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Reso ottimista da un bicchiere di troppo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EUFORICO

Significato/Curiosita : Reso ottimista da un bicchiere di troppo

Del famoso "bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto" l'ottimista realista non si batte per dimostrare che sia più vero l'aspetto positivo di quello negativo...

Infatti di uno stile molto rumoroso, suonato a volumi altissimi e molto euforico. tra gli artisti più noti della corrente, si possono citare jimi hendrix... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

