Quello di pietra incombe pur non essendo nominato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di pietra incombe pur non essendo nominato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONVITATO

Significato/Curiosita : Quello di pietra incombe pur non essendo nominato

Dare risposte o certezze; sul destino dell'uomo incombe quella che il poeta, nella lirica spesso il male di vivere ho incontrato, definisce "divina indifferenza"...

Don giovanni o il convitato di pietra, tragicommedia in prosa in cinque atti di molière. il convitato di pietra (1678) rimaneggiamento del don giovanni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

