Quello delle creature è attribuito a San Francesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello delle creature è attribuito a San Francesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CANTICO

Significato/Curiosita : Quello delle creature e attribuito a san francesco

Il cantico delle creature (canticum o laudes creaturarum), anche noto come cantico di frate sole, è un cantico di san francesco d'assisi composto intorno...

Il cantico dei cantici o semplicemente cantico (ebraico , shìr hasshirìm, cantico sublime; greco sµa sµt, ásma asmáton; latino canticum... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

