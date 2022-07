C è quella inglese e quella di violino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quella inglese e quella di violino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CHIAVE

Significato/Curiosita : C e quella inglese e quella di violino

978-88-95349-08-4 cordofoni liuteria storia del violino violino barocco violinista violino muto violino elettrico black stone violin altri progetti wikiquote wikizionario...

chiave – oggetto che permette l'apertura di una serratura. chiave – utensile utilizzato per stringere o allentare dadi e bulloni. chiave – figura araldica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

Altre definizioni con quella; inglese; quella; violino; L Agente 007 ha quella di uccidere; È trascurabile quella delle sciocchezzuole; I futuri sposi fanno quella di nozze; Era storna quella pascoliana; È simile al corno inglese ; Il cocker inglese ; Gordon, insigne regista inglese ; Tipica casa di campagna inglese ; L Agente 007 ha quella di uccidere; È trascurabile quella delle sciocchezzuole; I futuri sposi fanno quella di nozze; Era storna quella pascoliana; Lo dà il primo violino ; Piccolo legno concavo del violino ; Di violino o di basso nelle partiture musicali; Un tipo di composizione per piano o violino ; Cerca nelle Definizioni