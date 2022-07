Quella attinica è causata dai raggi UV - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella attinica è causata dai raggi UV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CHERATOSI

Significato/Curiosita : Quella attinica e causata dai raggi uv

Dimeri di pirimidina sono caratteristiche del danno indotto dai raggi uv (in particolare uvb) e tendono a colpire con maggiore frequenza le citosine metilate...

La cheratosi solare (o cheratosi attinica) è una comune lesione pre-neoplastica del carcinoma spinocellulare cutaneo. si tratta di una lesione comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

