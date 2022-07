Può avvincere il lettore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può avvincere il lettore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Secolo, negli ultimi 170 anni non ha mai smesso di appassionare e avvincere i lettori. marsiglia, 1815: anno della restaurazione borbonica. edmond dantès...

trama – in narratologia, genericamente l'insieme degli eventi più importanti contenuti in un'opera narrativa trama – insieme di fili che concorrono nel...