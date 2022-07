Processo di commercializzazione dei prodotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Processo di commercializzazione dei prodotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MARKETING

Significato/Curiosita : Processo di commercializzazione dei prodotti

Specializzate nel processo di confezionamento di: prodotti farmaceutici, prodotti alimentari, cosmetici, tabacco, tè e caffè. ha un fatturato annuo di circa 1,6...

Il marketing (termine inglese, in italiano anche commercializzazione o mercatistica o mercatologia) è un ramo dell'economia che si occupa dello studio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

