La prima parola di molti proverbi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La prima parola di molti proverbi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CHI

Considerato un proverbio, una parola o una frase deve esprimere una verità comune o saggezza; non può essere un mero sostantivo. i proverbi giapponesi di uso comune...

Macchina chi – codice nazionale del cio del cile chi – codice aeroportuale iata per qualsiasi aeroporto di chicago (stati uniti d'america) chi – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

