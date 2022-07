Possono essere al volo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono essere al volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TIRI

Significato/Curiosita : Possono essere al volo

Dicembre 1963 il boeing 707-121 che operava il volo è precipitato vicino a elkton, nel maryland, dopo essere stato colpito da un fulmine; tutte le 81 persone...

vedi calcio di rigore. voce principale: regole del gioco del calcio. i tiri di rigore o, diffusamente sebbene impropriamente, calci di rigore (penalty... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

