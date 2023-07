L ha pessima il farabutto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ha pessima il farabutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FAMA

Significato/Curiosita : L ha pessima il farabutto

P. 1. ^ gino brancato, contorno spara a zero. e liggio urla: «sei un farabutto» (pdf), in l'unità, 15 aprile 1986. ^ contorno: ' potevano trovarmi in... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fama (disambigua). questa voce sugli argomenti divinità e mitologia romana è solo un abbozzo...