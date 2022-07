Penisola di fronte al Giappone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Penisola di fronte al Giappone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COREA

Significato/Curiosita : Penisola di fronte al giappone

Storia del giappone inizia con un primo spostamento umano in un gruppo di isole nella parte sud-orientale della penisola coreana, intorno al 10.000 a.c...

Significati, vedi corea (disambigua). coordinate: 38°19'40.33n 127°13'40.92e / 38.327871°n 127.228034°e38.327871; 127.228034 la corea (afi: /ko'ra/)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

