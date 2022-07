Paura morbosa ed esagerata del freddo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Paura morbosa ed esagerata del freddo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CRIOFOBIA

Significato/Curiosita : Paura morbosa ed esagerata del freddo

Meck). e a kaškin: «amavo tat'jana ed ero terribilmente arrabbiato con onegin che vedevo come un bellimbusto freddo e privo di cuore [...] e mi è parso...

Episodio, rory sviluppò una forte paura nei confronti del freddo, chiamata criofobia. più avanti trovò lavoro in un circo come mangiatore di fuoco. ma anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

