Il pan di quando non è zuppa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il "pan" di quando non è zuppa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BAGNATO

Significato/Curiosita : Il pan di quando non e zuppa

La zuppa di verdura, la farinata la minestra di cavolo nero o il pan co' santi. altra caratteristica della cucina toscana per eccellenza è l'uso di carni...

Alessandro bagnato (1890-1974) – scrittore, poeta e storico italiano carmelo bagnato (1956) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 luglio 2022

